L’allenatore ha commentato il percorso di David, evidenziando che non si tratta di un giocatore che si allontana senza motivo. Ha sottolineato che nel calcio è importante trovare il giocatore giusto nel ruolo più adatto. Durante un intervento ai microfoni di Dazn, ha analizzato le sfide attuali del canadese e ha fatto riferimenti alla Juventus.

Vicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Cosa è accaduto al portiere italiano Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Stramaccioni su David: «Non è uno scappato di casa. Il bello del calcio è prendere il giocatore giusto nel posto giusto. La Juve…»

Stramaccioni difende David: «Non è uno scappato di casa, la Juve ha fatto bene a prenderlo ma…»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Gol McKennie, Juve Lecce 1-1: Weston al posto giusto nel momento giusto sul tiro-cross di Yildiz – FOTOdi Redazione JuventusNews24Gol McKennie, Juve Lecce 1-1: Weston al posto giusto nel momento giusto sul tiro-cross di Yildiz.

Una raccolta di contenuti su Stramaccioni.

Temi più discussi: Stramaccioni difende David | Non è uno scappato di casa la Juve ha fatto bene a prenderlo ma…; Stramaccioni difende David: Non è uno scappato di casa, la Juve ha fatto bene a prenderlo ma...; David tra aspettative e realtà: il parere di tre addetti ai lavori.

Stramaccioni: David? La Juve ha fatto bene a prenderlo, rende poco come tutta la squadraIntervenuto negli studi di DAZN, Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter tra le altre, si sofferma a parlare del rendimento di Jonathan David, attaccante classe 2000 ... tuttojuve.com

Pagina 5 | Perin a rovescio, David svuota, a Openda manca tutto, Tra Gasp e Spalletti...: la Juve a DaznL'analisi del match con la Roma in studio: Un dettaglio ha fatto la differenza, Ora torna Vlahovic, il 9 fisico che vuole Luciano, e il calendario ... tuttosport.com

Il paragone di #Stramaccioni che fa storcere il naso a #Pistocchi: “Sentito live, fuori dal mondo” x.com

"Il gol di Dimarco mi ricorda quello di Totti" - Andrea Stramaccioni a Dazn - facebook.com facebook