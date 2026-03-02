statua del santo nuovamente vandalizzata

Nel tardo pomeriggio di ieri, una statua dedicata a un santo è stata nuovamente danneggiata. L’atto di vandalismo si è verificato in un’area pubblica frequentata da cittadini di diverse età, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. La statua, già oggetto di precedenti atti di danneggiamento, si trova in un punto centrale della città.

Nel chiarore dorato del tardo pomeriggio di ieri, la città ha ritrovato il passo lento e consapevole di una comunità che sceglie di guardarsi negli occhi e di attraversare i propri luoghi con rinnovata responsabilità. Da piazza Sant’Agostino ha preso avvio la passeggiata contro il degrado, un itinerario non soltanto urbano ma ideale, animato dal desiderio di restituire decoro, dignità e bellezza agli spazi condivisi. Il corteo si è snodato con compostezza per tutta Colle bassa a partire da Sant’Agostino, dov’è poche settimane fa è stata inaugurata l’installazione voluta dai Salesiani e dedicata a San Giovanni Bosco, che è stata vandalizzata per la seconda volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

