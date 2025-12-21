Paderno amputato un braccio a Leonardo | vandalizzata la statua del Genio vinciano

Paderno d'Adda (Lecco), 21 dicembre 2025 – Hanno amputato un braccio a Leonardo da Vinci. Qualcuno ha mozzato il braccio sinistro alla statua di Leonardo da Vinci, che si trova in cima alla rupe di roccia su cui sorge anche il Santuario della Madonna della Rocchetta a Paderno d'Adda. La statua. La statua è stata regalata nel 2019 dal cavalier Fiorenzo Mandelli, 74 anni, il custode dell'Adda, in occasione del cinquecentenario della morte del Genio vinciano. La statua è stata realizzata dallo scultore 64enne Andrea Gaspari. Ritrae Leonardo a grandezza naturale, che con la mano destra indica l'Adda sottostante mentre con la sinistra reggeva una pergamena arrotolata, ispirandosi ad altre due statue di Leonardo, quella di Milano in piazza della Scala e quella agli Uffizi di Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

