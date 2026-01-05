Sport in tv oggi lunedì 5 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 5 gennaio, si alza il sipario su una giornata ricca di eventi sportivi trasmessi in tv e streaming. Tra calcio, basket e altri sport, gli appassionati potranno seguire le partite e le competizioni in programma, verificando orari e canali di trasmissione. Ecco una guida completa per conoscere gli appuntamenti di oggi e come seguirli comodamente ovunque tu sia.

Quest'oggi, lunedì 5 gennaio, ci aspetta una giornata decisamente interessante in avvio di settimana con un discreto numero di eventi sportivi e diverse discipline coinvolte. Comincia ad entrare nel vivo il grande tennis con il primo turno di alcuni tornei ATP e WTA in Asia e con altri match della fase a gironi della United Cup in cui non sarà però presente il team italiano. In Arabia Saudita va in scena la seconda tappa della Dakar, ma ci sarà spazio anche per gli sport invernali ed in particolare per il salto con gli sci. A Villach si disputa una gara individuale femminile di Coppa del Mondo, mentre a Bischofshofen è previsto il turno di qualificazione per la quarta e ultima tappa della mitica Tournée dei Quattro Trampolini.

