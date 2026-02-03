Studenti e giovani | abbigliamento e spese di formazione in crescita rispetto al 2023

Gli studenti e i giovani italiani continuano a spendere di più per l’abbigliamento e la formazione rispetto all’anno scorso. Le famiglie si fanno carico di spese sempre più alte per vestire i figli e finanziare corsi o studi, mentre il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione complicano il quadro economico del Paese. La situazione si fa sentire soprattutto nelle giovani generazioni, che devono fare i conti con costi crescenti per il loro futuro.

Negli anni scorsi, l’Italia ha registrato un calo della natalità e un invecchiamento della popolazione che mette a dura prova il sistema economico e sociale. A fronte di questa crisi demografica, il governo e le istituzioni hanno cominciato a pensare a soluzioni mirate, tra cui la promozione del mutuo e del prestito studentesco. Secondo l’Abi (Associazione Bancaria Italiana), aumentare il sostegno finanziario ai giovani è una strategia per contrastare l’andamento negativo della popolazione. A tal proposito, l’associazione bancaria ha presentato una proposta di politica economica rivolta a favorire l’accesso ai finanziamenti per studenti e giovani adulti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

