Sparatoria ad Austin Fbi ipotizza attacco terroristico legato a tensioni Usa-Iran

A Austin, si è verificata una sparatoria e l'Fbi ha aperto un'indagine ipotizzando un possibile collegamento con un attacco terroristico. L'agenzia sostiene che l'evento possa essere legato alle tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran, dopo l'attacco statunitense contro il governo iraniano avvenuto nei giorni scorsi. La polizia sta raccogliendo informazioni e indagando sui responsabili.

