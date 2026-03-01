A Austin, in Texas, si sono verificati scontri armati in una birreria, con diverse persone colpite da colpi di arma da fuoco e alcuni deceduti. L’FBI sta esaminando la possibilità che l’attacco possa essere legato a un’azione terroristica, in relazione a un episodio avvenuto in Iran. Al momento, le autorità stanno raccogliendo informazioni e non sono ancora state rese note le identità delle persone coinvolte.

Spari nella notte ad Austin, in Texas, dove un uomo armato ha fatto irruzione in una birreria causando 3 morti e 14 feriti. Morto anche l’aggressore, che ha aperto il fuoco contro i clienti del locale prima di essere neutralizzato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. L’FBI ha aperto un’indagine per verificare un possibile movente di matrice terroristica: “È ancora troppo presto per determinare l’esatta motivazione, ma sono emersi indizi sul soggetto e sul suo veicolo che indicano un potenziale legame con il terrorismo”, ha dichiarato in conferenza stampa Alex Doran, responsabile ad interim dell’ufficio di San Antonio. L’attentatore è un cittadino statunitense originario del Senegal. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spari ad Austin in Texas con morti e feriti, l’FBI valuta la pista del terrorismo legata all’attacco in Iran

Texas, uomo con abiti islamici spara in un bar e uccide tre persone. Fbi: "Terrorismo, forse legato all'Iran"Tre persone sono state uccise, compreso il presunto autore della sparatoria, e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un famoso...

Usa, sparatoria in un bar di Austin: si indaga per terrorismo, possibile legame con attacco Iran(Adnkronos) – L'Fbi sta indagando su un possibile atto di terrorismo in relazione alla sparatoria con tre morti, tra cui l'attentatore, e 14 feriti,...