Un anno di solidarietà per Gaia Oltre 100mila euro di fondi raccolti Battaglia contro la rara malattia

Un anno di solidarietà e impegno per Gaia Papi, affetta da CMT2A, una rara neuropatia genetica. Oltre 100mila euro raccolti grazie a iniziative di sostegno e sensibilizzazione. Roberto Russo, padre di Gaia, riflette sui mesi trascorsi, sottolineando i traguardi raggiunti e l’importanza della comunità unita nella battaglia contro questa malattia.

di Gaia Papi Un anno di impegno, solidarietà e traguardi concreti per Gaia e la sua famiglia. Roberto Russo, padre della giovane affetta da CMT2A, una rara neuropatia genetica, ripercorre i mesi appena trascorsi con orgoglio e gratitudine, raccontando il percorso che ha portato alla raccolta di 14.000 euro, cifra che si aggiunge ai 100.000 euro raccolti lo scorso anno, devoluti al progetto di ricerca del Centro sulla Mitofusina 2, il gene responsabile della CMT2A, a testimonianza della generosità e della partecipazione della comunità aretina. Tutto è iniziato con la finale dell’Aretino dell’Anno, dove Russo si è classificato secondo. Lanazione.it

L'anno della vera Alleanza per la Solidarietà. Ieri sera non abbiamo solo celebrato dei risultati, abbiamo tracciato una linea. Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine e i miei complimenti a Banca delle Visite Ets e alla sua Presidente, Michela Dominicis