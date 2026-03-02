snapdragon wear elite per la prossima generazione di wear os e galaxy watch

Durante il MWC 2026 è stata presentata una nuova linea di processori, Snapdragon Wear Elite, destinata alla prossima generazione di smartwatch con Wear OS e dispositivi indossabili basati su intelligenza artificiale. Questa novità riguarda sia gli orologi della piattaforma Galaxy Watch che altri dispositivi indossabili, ampliando così l’offerta di tecnologia premium nel settore.

in occasione del mwc 2026, l’ecosistema degli orologi e dei dispositivi indossabili ha visto l’ingresso di una linea premium dedicata: Snapdragon Wear Elite per Wear OS e altre configurazioni basate su AI. la proposta si posiziona un livello sopra la generazione precedente, offrendo prestazioni superiori, maggiore potenza di calcolo e nuove possibilità di elaborazione locale. il chip si distingue per l’impiego di una tecnologia di processo all’avanguardia e per una gestione energetica orientata all’uso always-on. la serie wear elite incapsula un salto di livello rispetto alla generazione w5+ gen 2, ormai collocata nella fascia “high” per prestazioni e funzionalità. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Snapdragon wear elite arriva: il primo chip elite per orologi e dispositivi con iaQuesto testo presenta il Snapdragon Wear Elite, il nuovo processore di Qualcomm pensato per smartwatch e dispositivi indossabili.

Qualcomm snapdragon wear elite per rendere i wearables davvero intelligenti con IAin occasione del mobile world congress 2026, qualcomm ha presentato lo snapdragon wear elite, una piattaforma system-on-chip pensata per offrire...

