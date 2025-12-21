Novak Djokovic è pronto a rimettersi in gioco. Archiviato un 2025 che gli ha comunque regalato due titoli ATP, portando il totale in carriera a quota 101, il 24 volte campione Slam guarda già alla prossima stagione con la convinzione di poter essere ancora competitivo ai massimi livelli del tennis mondiale. Una fiducia tutt’altro che infondata. L’ultimo anno ha infatti confermato la straordinaria longevità del campione serbo, capace di raggiungere le semifinali in tutti e quattro i Major: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Un percorso interrotto nella maggior parte dei casi dai nuovi dominatori del circuito, Jannik Sinner, che lo ha fermato a Londra e a Parigi, e Carlos Alcaraz, suo giustiziere a New York. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic si allena a Dubai: il serbo crede ancora nell’obiettivo Slam

Leggi anche: Novak Djokovic: “Ammirato da Sinner ed Alcaraz, non so se vincerò ancora una Slam”

Leggi anche: Novak Djokovic si ritira dopo un set! 3° posto per Fritz al Six Kings Slam

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Djokovic si allena con un ragazzino di 14 anni: lo scambio è da urlo; ATP Adelaide 2026, Novak Djokovic in campo nella settimana che precede gli Australian Open; Sinner e Berrettini in allenamento a Dubai: con Matteo c'è anche Enqvist - VIDEO; La ITF si discosta dalla ATP e nomina Sinner campione del mondo: era successo solo 6 volte nella storia.

Novak Djokovic si allena a Dubai: il serbo crede ancora nell’obiettivo Slam - Archiviato un 2025 che gli ha comunque regalato due titoli ATP, portando il totale in carriera a quota 101, ... oasport.it