Alfonso Signorini ha annunciato di aver lasciato il ruolo di direttore editoriale di ‘Chi’, ruolo che ricopriva dal 2006. In precedenza, era stato anche direttore responsabile del settimanale. La decisione arriva dopo che aveva già sospeso le sue attività in Mediaset in seguito a un caso legato a una figura pubblica. La sua partenza è stata comunicata ufficialmente dopo un lungo periodo alla guida del magazine.

Alfonso Signorini, che si era già autosospeso da Mediaset dopo il caso-Corona, ha deciso di lasciare Chi, settimanale di cui è stato prima direttore responsabile (dal 2006 al 2023) e poi direttore editoriale. Il giornalista, nel suo ultimo editoriale anticipato dall’ Ansa, parla di una scelta condivisa col Gruppo Mondadori e che non è stata «minimamente influenzata» dalle accuse dell’ex re dei paparazzi. Fabrizio Corona (Ansa). «Nel 2023 ho cominciato a sentire che il lavoro, tutto quello per cui fino ad allora avevo vissuto, non era più prioritario», scrive Signorini nell’editoriale. «La pandemia aveva modificato le mie abitudini, la mia quotidianità era un pensiero sottile, che si era impadronito della mia anima, che rendeva i miei sorrisi, i miei entusiasmi sempre più faticosi e le mie giornate sempre meno colorate». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi. “Decisione maturata da anni”. E il caso Corona? “Non l’ha influenzata”Milano, 2 marzo 2026 – Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi, il settimanale di cronaca rosa e gossip del gruppo Mondadori.

