Siderurgico di Taranto | morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro Sciopero immediato Acciaierie d' Italia in amministrazione straordinaria | cordoglio verifiche in corso Taranto Libera | mercoledì corteo e querela

Un operaio di 36 anni è morto questa mattina nel siderurgico di Taranto, dopo essere caduto da un’altezza di circa dieci metri nell’area dell’indotto ex Ilva. L’incidente ha provocato uno sciopero immediato e l’apertura di verifiche da parte delle autorità. La società Acciaierie d’Italia si trova in amministrazione straordinaria, mentre Taranto Libera ha annunciato un corteo e una querela per mercoledì.

Un lavoratore dell'indotto ex Ilva è morto stamattina nel siderurgico di Taranto, area agglomerato. Loris Costantino, 36 anni, è caduto da un'altezza di circa dieci metri stando a fonti. A causa del cedimento del piano di calpestio il volo nel vuoto. L'operaio è stato portato, cosciente, all'infermeria dello stabilimento di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Trasportato successivamente all'ospedale "Santissima Annunziata" è morto. A gennaio, a causa del cedimento di un tratto di piano di calpestio, era morto un altro operaio. (aggiornamento: secondo altre fonti Loris Costantino aveva 25 anni... Oggi lo sciopero fino a mezzogiorno e mezzo, indetto dai sindacati. Domani i cittadini che si riferiscono a Taranto Libera, con un corteo dalla zona del municipio, andranno a depositare una denuncia ... Questa mattina, Loris Costantino, operaio della ditta di pulizia Gea Power dell'indotto ex Ilva, è precipitato da un piano di calpestio in una linea di Agglomerato dello stabilimento siderurgico di