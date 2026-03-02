Un rappresentante di Pro Vita & Famiglia denuncia che, nel corso degli ultimi anni, dodici delle loro campagne di affissione sono state censurate da sindaci e giudici, che secondo lui hanno applicato norme ideologiche. La questione riguarda la libertà di espressione garantita dall'articolo 21 della Costituzione, che a suo dire è stata violata in questi casi. La vicenda si inserisce nel dibattito sulla sicurezza stradale e la libertà di comunicazione.

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Sono anni che subiamo discriminazioni e soprusi da sindaci e giudici che, usando norme ideologiche, hanno censurato ben 12 delle nostre campagne di affissioni, calpestando l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che tutti hanno libertà di espressione”. E' quanto affermato da Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione dell'incontro con la stampa ‘.E Io parlo!', organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus a Roma per denunciare il fenomeno della censura preventiva su messaggi a difesa della vita, della famiglia e della libertà di espressione. “Abbiamo preparato questo rapporto che denuncia tutte le grafiche rimosse, le frasi bannate e le motivazioni date. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza stradale, Brandi (Pro Vita & Famiglia): "Censurate 12 delle nostre campagne di affissioni"

Fine vita, Pro Vita & Famiglia: “Regione Piemonte diventa radicale e finanzia la morte ai cittadini”(Adnkronos) – "La scelta della Regione Piemonte, amministrata dal centrodestra, di trasformarsi in un avamposto radicale finanziando i farmaci per...

Altri aggiornamenti su Pro Vita.

Sicurezza stradale: Brandi (Pro Vita & Famiglia), ‘governo ripristini legalità costituzionale’Una casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e ... quotidiano.net

Sicurezza stradale: Pro Vita lancia un appello alle istituzioni con la campagna ‘…E IO PARLO!’Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it