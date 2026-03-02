Negli ultimi giorni, la casa editrice giapponese Shogakukan si trova al centro di un’indagine a causa di accuse di abusi su minori e di scuse pubbliche da parte dell’azienda. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel settore editoriale e tra il pubblico, portando alla luce questioni delicate e al dibattito sulla responsabilità delle grandi case editrici. La situazione rimane in evoluzione e ancora tutta da chiarire.

Negli ultimi giorni, il mondo dell’editoria nipponica sta affrontando una tempesta senza fine: la casa editrice giapponese Shogakukan è sotto accusa dopo una tramenda rivelazione. In base alle fonti, pare che l’autore del manga Daten Sakusen, Ichiro Hajime (il cui vero nome è Kazuaki Kurita) avesse adescato e abusato sessualmente di una studentessa all’epoca minorenne. La vicenda è venuta alla luce in seguito alle indagini su un processo civile concluso a febbraio 2026, e ha sollevato gravi interrogativi sul ruolo della redazione di Manga ONE (la piattaforma digitale di Shogakukan). Kurita, che dal 2015 serializzava il fumetto Daten Sakusen come “ Shoichi Yamamoto ”, avrebbe iniziato a molestare la ragazza quindicenne mentre ricopriva il ruolo di insegnante di belle arti in una scuola superiore nell’Hokkaido. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Shogakukan, scandali, ab*si su minori e scuse: la fine di un’Era?

