Il New Start non si rinnova è la fine di un’era
La seconda riunione tra Russia, Usa e Ucraina si apre senza annunci o novità. I colloqui trilaterali si sono svolti in modo tutto sommato tranquillo, senza grandi dichiarazioni o cambi di rotta. Le parti si sono incontrate nel rispetto del silenzio, senza fare passi avanti significativi. È un momento che segna la fine di un’era, con il futuro ancora tutto da scrivere.
Nucleare Scaduto l’ultimo trattato atomico Usa-Russia, mentre a Abu Dhabi inizia il trilaterale con l’Ucraina. Territori e sicurezza al centro Nucleare Scaduto l’ultimo trattato atomico Usa-Russia, mentre a Abu Dhabi inizia il trilaterale con l’Ucraina. Territori e sicurezza al centro La seconda tornata di colloqui trilaterali tra Russia, Usa e Ucraina si apre senza colpi di scena e nel silenzio delle parti. Sullo sfondo i bombardamenti a tappeto russi sulle grandi città ucraine e il mancato rinnovo del trattato New Start con gli Usa sulla limitazione degli armamenti nucleari. Il capo-delegazione di Kiev, il Consigliere per la sicurezza nazionale Rustem Umerov, ha definito i negoziati «sostanziali e produttivi», ma oltre a generici «passi concreti e soluzioni pratiche» non ci sono dichiarazioni degne di nota. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Approfondimenti su New Start
Pavoletti Cagliari, l’attaccante sempre più vicino ad appendere gli scarpini a chiodo! Si avvicina la fine di un’era dei sardi, mentre si pensa al nuovo percorso per il futuro
Calcio, la fine di un’era: ecco chi si è ritirato nel 2025
Nel 2025, numerosi calciatori di rilievo hanno concluso la loro carriera professionistica.
GOSSIP ASSURDO! NICOLE SCOPRE CHE LA SUA MIGLIORE AMICA È INCINTA! PER DAVVERO!
Ultime notizie su New Start
Argomenti discussi: Another One Bites the Dust: la fine del New Start; I rischi di un mancato rinnovo del trattato New START; Usa-Russia, in scadenza il New Start. Che cosa è e che cosa succede adesso?; Trattato New Start in scadenza: il mondo rischia una situazione più pericolosa.
Usa-Russia, scade trattato New Start su armi nucleari. Mosca: Non siamo più vincolatiPutin ha assicurato che Russia 'agirà in modo responsabile', mentre Rubio ha ribadito che nuovo accordo 'deve includere anche la Cina' ... adnkronos.com
Scade il New Start. Mosca, 'non ci sentiamo più legati al trattato'Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch
Scade il Trattato New START: per la prima volta dal 1969, non c'è alcun vincolo sull'uso delle bombe nucleari facebook
Trattato New START, i rischi di un mancato rinnovo. Oggi Papa Leone XIV ha incoraggiato a "non lasciare cadere" l'unico strumento di controllo degli armamenti nucleari tra Usa e Russia di @GuGallone x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.