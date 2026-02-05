La seconda riunione tra Russia, Usa e Ucraina si apre senza annunci o novità. I colloqui trilaterali si sono svolti in modo tutto sommato tranquillo, senza grandi dichiarazioni o cambi di rotta. Le parti si sono incontrate nel rispetto del silenzio, senza fare passi avanti significativi. È un momento che segna la fine di un’era, con il futuro ancora tutto da scrivere.

Nucleare Scaduto l'ultimo trattato atomico Usa-Russia, mentre a Abu Dhabi inizia il trilaterale con l'Ucraina. Territori e sicurezza al centro La seconda tornata di colloqui trilaterali tra Russia, Usa e Ucraina si apre senza colpi di scena e nel silenzio delle parti. Sullo sfondo i bombardamenti a tappeto russi sulle grandi città ucraine e il mancato rinnovo del trattato New Start con gli Usa sulla limitazione degli armamenti nucleari. Il capo-delegazione di Kiev, il Consigliere per la sicurezza nazionale Rustem Umerov, ha definito i negoziati «sostanziali e produttivi», ma oltre a generici «passi concreti e soluzioni pratiche» non ci sono dichiarazioni degne di nota.

© Cms.ilmanifesto.it - Il New Start non si rinnova, è la fine di un’era

