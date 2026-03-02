A Pisa, il 2 marzo 2026, si parla di un servizio di consegna a domicilio che si distingue per il suo approccio etico e locale. Questo modello alternativo già opera in Toscana, ma deve confrontarsi con le preferenze dei consumatori, che spesso scelgono la comodità di ricevere il cibo direttamente a casa. La questione riguarda la sostenibilità e le modalità di sfruttamento nel settore delle consegne.

Pisa, 2 marzo 2026 – “Un altro delivery, etico e locale, esiste. Deve però affrontare lo scoglio dei consumatori che spesso preferiscono la comodità del cibo a domicilio”. Dalla Toscana parte la sfida ai colossi delle consegne per dire che un nuovo delivery è non soltanto possibile, ma anche presente. Questo è quanto emerge dal progetto nazionale, al quale hanno preso parte i docenti dell’Università di Pisa Matteo Corciolani e Daniele Dalli, che aveva lo scopo di mappare le alternative nate in questi anni alle piattaforme come Glovo o Deliveroo, contro le quali sono state intentate cause per motivi etici. Alcune di queste alternative sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sfruttamento dei rider. “L’alternativa etica c’è ed è già attiva in Toscana”

Controllo giudiziario per Deliveroo: sfruttamento dei rider e accuse di caporalatoAscolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Rita...

“Etica ed economia devono andare a braccetto”: Daniele Damele ospite de Lo Scaffale con il libro Etica ed economiaSi può crescere, fare impresa e costruire benessere senza perdere di vista la dignità delle persone e il bene comune? È una domanda semplice, ma...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sfruttamento.

Temi più discussi: Caporalato e sfruttamento dei rider, da McDonald’s a Esselunga: l’indagine si allarga al sistema; Sfruttamento e caporalato, controllo giudiziario anche per Deliveroo; L'inchiesta a Milano sullo sfruttamento dei riders: in Veneto sono 3mila a vivere di consegne; L'inchiesta sui rider di Glovo è l'ennesima conferma nella battaglia per i diritti di chi lavora nel food delivery.

Caporalato e sfruttamento dei rider, da McDonald’s a Esselunga: l’indagine si allarga al sistemaGli investigatori hanno chiesto documenti a sette società clienti delle big sotto inchiesta. Potevano impedire il reato? milano.repubblica.it

Deliveroo Italy, indagine sullo sfruttamento dei 20mila riderIl Pm di Milano, Paolo Storari, dispone il controllo giudiziario urgente Un’altra società del food delivery finisce sotto la lente della Procura di Milano. I Carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro d ... ravenna24ore.it

La cooperante italiana, in Medio Oriente per un lavoro accademico sullo sfruttamento dei minori, spiega come sta evolvendo l'emergenza - facebook.com facebook

La cooperante italiana, in Medio Oriente per un lavoro accademico sullo sfruttamento dei minori, spiega come sta evolvendo l'emergenza x.com