Settimana con l' anticiclone ma tempo non sempre soleggiato tra novarese e Vco

Questa settimana, tra il novarese e il Vco, il cielo sarà in gran parte sereno grazie all’anticiclone, ma non mancheranno alcuni momenti di nuvolosità. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, anche se il sole non sarà presente in modo continuo. La previsione indica una fase di tempo relativamente tranquillo, con alcune variazioni di copertura nuvolosa durante le prossime giornate.

Sarà un'altra settimana caratterizzata da tempo stabile, anche se non sempre soleggiato, quella appena iniziata.Tra novarese e Vco, infatti, il cielo non risulterà sempre sereno, come ha spiegato il meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, a causa "della presenza di umidità nei bassi strati.

Anticiclone fino al weekend e inizio prossima settimana, ma tempo non sempre soleggiatoBRINDISI - L'anticiclone continua a dominare la scena sull'Europa centro-meridionale e interessa anche la Puglia, doveprosegue la fase di tempo...

Meteo Puglia: anticiclone fino al weekend e inizio prossima settimana, ma tempo non sempre soleggiatoPoche novità sono attese fino alla fine della settimana: le condizioni resteranno anticicloniche e stabili, ma il sole troverà progressivamente meno...

Meteo Italia – prima settimana di marzo tra anticiclone e correnti umide, torna qualche pioggia sul MediterraneoMeteo - cede l'alta pressione sul Mediterraneo con molte nuvole e qualche pioggia in Italia, vediamo l'evoluzione fino al weekend

