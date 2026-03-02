Serie A2 Messina Futsal pronto per uno storico doppio impegno
Il Messina Futsal si prepara a disputare due partite cruciali questa settimana. Martedì, la squadra affronterà il Mazara 2020 nella finale di Coppa Italia di Serie A2 di calcio a 5, gara che si giocherà al “PalaLaganà” alle 19,00. La sfida rappresenta un momento importante per il club, che cerca di conquistare un risultato storico.
Il big match Messina Futsal-Mazara 2020 chiude l’andata della Serie A2L’andata della regular season del girone D di Serie A2 propone il gran finale al “PalaLaganà” di Montepiselli, dove si giocherà sabato il big match...
Messina Futsal, sfida al Regalbuto: primato nel girone D a rischio dopo due sconfitte consecutive. Obiettivo Serie A2.Il Messina Futsal affronta un test cruciale nella sua corsa alla Serie A2 di futsal, ospitando sabato 13 febbraio 2026 al “PalaLaganà” di...
