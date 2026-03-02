Serie A Gatti regala il pareggio all’Olimpico | Un gol veramente importantissimo ci tiene attaccati lì

Da stilejuventus.com 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Roma e Juventus, Gatti ha segnato un gol che ha permesso ai bianconeri di ottenere il pareggio all’Olimpico. La sfida si è conclusa 3-3, con un buon ritmo da parte della squadra giallorossa e un gol di Conceição che ha impressionato. È anche il primo gol in maglia Juventus per Boga, mentre Gatti ha commentato l’importanza del suo gol per la squadra.

In un Olimpico infuocato finisce 3-3: la Juventus barcolla sotto i colpi di Malen e Wesley, ma non crolla. Nel recupero spunta ancora l'uomo della provvidenza: Federico Gatti svetta nel caos dell'area giallorossa al 94' e firma un pareggio che vale oro per la corsa Champions di Spalletti. Una partita altalenante quella di Roma-Juventus, finta 3-3, dettata da un buono gioco giallorosso e il super gol di Conceição, al quale si affianca il primo gol in bianconero di Jeremie Boga.

Serie A, Gatti regala il pareggio all'Olimpico: "Un gol veramente importantissimo, ci tiene attaccati lì"

