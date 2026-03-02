Serie A Gatti regala il pareggio all’Olimpico | Un gol veramente importantissimo ci tiene attaccati lì

Nella partita tra Roma e Juventus, Gatti ha segnato un gol che ha permesso ai bianconeri di ottenere il pareggio all’Olimpico. La sfida si è conclusa 3-3, con un buon ritmo da parte della squadra giallorossa e un gol di Conceição che ha impressionato. È anche il primo gol in maglia Juventus per Boga, mentre Gatti ha commentato l’importanza del suo gol per la squadra.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 In un Olimpico infuocato finisce 3-3: la Juventus barcolla sotto i colpi di Malen e Wesley, ma non crolla. Nel recupero spunta ancora l'uomo della provvidenza: Federico Gatti svetta nel caos dell'area giallorossa al 94' e firma un pareggio che vale oro per la corsa Champions di Spalletti. Una partita altalenante quella di Roma-Juventus, finta 3-3, dettata da un buono gioco giallorosso e il super gol di Conceição, al quale si affianca il primo gol in bianconero di Jeremie Boga. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Serie A, Gatti regala il pareggio all’Olimpico: “Un gol veramente importantissimo, ci tiene attaccati lì” Gatti a DAZN: «Un gol veramente importantissimo, ci tiene attaccati lì. Vinto il doppio confronto ma non c’è solo la Roma»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Trepy fa gol all’esordio in Serie A e regala il pareggio al Cagliari, la Cremonese s’illude: finisce 2-2Trepy segna all'esordio in Serie A e regala il pareggio al Cagliari nei minuti di recupero, la Cremonese s'illude con Johnesen e Vardy ma viene... Una selezione di notizie su Serie. Temi più discussi: Roma-Juventus 3-3: Gasperini si illude, Gatti al 93' regala il pareggio a Spalletti; La zampata di Gatti nel recupero regala alla Juve il pareggio. Contro la Roma finisce 3-3; CALCIO SERIE A – 27° GIORNATA: VITTORIA IN ZONA CESARINI DEL MILAN A CREMONA (2-0) MENTRE IL SASSUOLO IN DIECI BATTE 2-1 L’ATALANTA. NELLA SFIDA INCROCIATA FRA ROMA E TORINO SUCCESSO DEI GRANATA (2-0 SULLA LAZI; Lukaku a tempo scaduto: il Napoli vince 2-1 col Verona con il gol del belga. Gol Gatti: clamorosa rimonta, la Juve la pareggia in pieno recupero! Zampata vincente del difensoreGol Gatti, il difensore risolve una mischia furibonda in area e regala un clamoroso pareggio alla squadra in pieno recupero di gara Il gol di Gatti fa letteralmente esplodere di gioia il settore ospit ... juventusnews24.com Roma-Juventus 3-3: Gasperini si illude, Gatti al 93' regala il pareggio a SpallettiSuccede di tutto nello scontro diretto per la Champions League: i giallorossi vanno avanti 3-1, nel finale i bianconeri trovano il pari ... corriere.it Per la serie: un'opera d'arte al giorno. Ramo di mandorlo, di Vincent Van Gogh 1890. Fu realizzato da Van Gogh come regalo al fratello Theo alla nascita del figlio di nome Vincent Willem. Museo Van Gogh Amsterdam. Siamo abituati, nel guardare i suoi dipint - facebook.com facebook Wlosi z G/A w tej kolejce Serie A (Cagliari) Esposito Folorunsho (Parma) Oristanio (Napoli) Vergara (Inter) Dimarco (Atalanta) Zappacosta (Roma) Pisilli Pellegrini (Juventus) Gatti #wloskarobota x.com