Senzatetto dormono nel parco Mercatello la denuncia | Qualcuno li aiuti
Un residente ha segnalato la presenza di persone senza fissa dimora che dormono nel parco Mercatello a Salerno. La denuncia riguarda la situazione di alcuni senzatetto che si rifugiano nell’area verde, creando disagio tra i cittadini e sollevando preoccupazioni sulla loro condizione. La segnalazione è stata fatta con l’intento di sensibilizzare le autorità e trovare possibili soluzioni.
Segnalata la presenza di senza fissa dimora in strada, a Salerno, all'interno del parco Mercatello. Ci scrive un residente, segnalando il disagio, con la speranza che qualcuno possa intervenire quanto prima. “I clochard ora dormono anche dentro il parco Mercatello. Vanno aiutati, fa anche tanto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
