Senzatetto dormono nel parco Mercatello la denuncia | Qualcuno li aiuti

Un residente ha segnalato la presenza di persone senza fissa dimora che dormono nel parco Mercatello a Salerno. La denuncia riguarda la situazione di alcuni senzatetto che si rifugiano nell’area verde, creando disagio tra i cittadini e sollevando preoccupazioni sulla loro condizione. La segnalazione è stata fatta con l’intento di sensibilizzare le autorità e trovare possibili soluzioni.