Due nuovi ponti nel Parco del Mercatello | via libera dal Comune

Il Comune di Salerno ha dato il via libera alla costruzione di due nuovi ponti pedonali nel Parco del Mercatello. Il Settore Opere e Lavori Pubblici ha approvato il progetto esecutivo, che prevede la realizzazione di questi ponticelli sul torrente Mercatello. Ora si passa alla fase dei lavori, che renderanno più semplice attraversare l’area e migliorare la sicurezza per chi cammina nel parco.

Il Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di due nuovi ponticelli pedonali sul torrente Mercatello, situati all'interno dell'omonimo parco urbano. L'operazione prevede un investimento complessivo di 1.100.000 euro. L'intervento nasce da una precisa emergenza risalente a quasi tre anni fa, quando eventi piovosi eccezionali e imprevedibili, abbattutisi sulla città nei primi giorni di maggio 2023, causarono danni irreversibili alle passerelle preesistenti. Le verifiche tecniche effettuate all'epoca decretarono che le strutture non erano riparabili, obbligando l'amministrazione a pianificare la loro completa demolizione e la successiva costruzione di due nuovi attraversamenti per garantire l'incolumità dei cittadini.

