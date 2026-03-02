Scambio politico-mafioso No all' appello della Procura per Aliberti

La Corte di Appello di Salerno ha respinto il ricorso della Procura contro l’assoluzione del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, in primo grado. La decisione riguarda l’accusa di scambio politico-mafioso, ma il ricorso non è stato accolto. La procura aveva chiesto di rivedere la sentenza, mentre la corte ha ritenuto inammissibile il ricorso.

La Corte di Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura locale contro l'assoluzione in primo grado del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti. Con la decisione emessa nelle scorse ore, si chiude la complessa vicenda giudiziaria che vedeva imputato per scambio.