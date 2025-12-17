Terracina voto di scambio politico-mafioso

A Terracina, nel cuore di Latina, si apre un capitolo di inchiesta che scuote la politica locale. Cinque persone sono finite in manette nell’ambito di un’inchiesta sul voto di scambio politico-mafioso, accompagnata da un sequestro di beni per 11 milioni di euro. Un episodio che mette in luce le ombre di un sistema corrotto, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni.

