Sanremo il riscatto di Sal Da Vinci | il primo posto dopo rifiuti e sacrifici

A Sanremo, Sal Da Vinci conquista il primo posto con la canzone “Per sempre sì”. Dopo aver affrontato rifiuti e sacrifici, l’artista riceve applausi e emozioni dal pubblico. Durante la serata, lacrime e un coro spontaneo accompagnano la sua vittoria, che segna un momento importante nella sua carriera. La vittoria si è concretizzata in una notte di grande entusiasmo e riconoscimento.

Lacrime, applausi, un coro che parte ancora prima della musica. È la notte della consacrazione per Sal Da Vinci, che trionfa al Festival di Sanremo con “Per sempre sì”, brano diventato virale in poche ore. Tutti pazzi per lui, soprattutto la sala stampa che lo incorona sin dal primo ascolto. E a ogni esibizione è standing ovation. Una vittoria che profuma di riscatto. Perché dietro quel trofeo ci sono quarant’anni di carriera, sacrifici, palchi, gavetta. E anche porte chiuse. Dopo il terzo posto del 2009 con “Non riesco a farti innamorare di me”, scritto da Vincenzo D’Agostino con Gigi D'Alessio, negli anni non sono mancati i rifiuti e l’amarezza per un ritorno all’Ariston mai concretizzato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Sal Da Vinci è ancora frastornato ma al settimo cielo per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì".

Sanremo, l'emozione di Sal Da Vinci: 'E' la vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso'È la vittoria della perseveranza, della gavetta, di chi non ha mai smesso di credere nel proprio sogno. Sal Da Vinci conquista il Festival di Sanremo e, poche ore dopo il trionfo, si presenta in ... lostrillone.tv

