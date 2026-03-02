Durante la settimana di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha raccontato un episodio imprevisto avvenuto al green carpet, spiegando di aver urinato in un cestino e sottolineando che non si tratta di un problema. La cantante ha anche parlato delle difficoltà legate ai costumi delle ballerine, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sul backstage dell’evento.

In mezzo a interviste, flash e abiti da red carpet, la cantante si è trovata ad affrontare un'urgenza improvvisa: la necessità di andare in bagno senza avere una toilette nelle vicinanze. Il racconto, condiviso con Ditonellapiaga anche sui social, è diventato immediatamente virale per la sua disarmante sincerità. "L'ho fatta nel cestino. Non sapevo dove farla. Vabbè ma non è mica un problema, anche perché ne avevo poca. Devo dire che mi sono seduta ed era anche comodo", ha spiegato Elettra Lamborghini senza imbarazzi. Una confessione che, al di là del tono ironico, restituisce la dimensione iper-umana di un evento spesso percepito come irraggiungibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, l’imprevisto di Elettra Lamborghini: "Ho fatto la pipì nel cestino, non è mica un problema"

Sanremo 2026, il retroscena di Elettra Lamborghini: "Dove ho dovuto fare la pipì"

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026, imprevisto prima della sfilata

Sanremo 2026: Elettra Lamborghini e la parodia su Bugo

Sanremo 2026, l'imprevisto di Elettra Lamborghini: Ho fatto la pipì nel cestino, non è mica un problema

Elettra Lamborghini arrabbiatissima dietro le quinte di Sanremo 2026: perché minacciava di non cantare

E intanto a "Domenica In" Elettra Lamborghini sta facendo il Gibillero. - facebook.com facebook

Serata finale Elettra Lamborghini Voilà #Sanremo2026 x.com