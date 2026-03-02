Sanremo 2026 il retroscena di Elettra Lamborghini | Dove ho dovuto fare la pipì

Durante il Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha condiviso un retroscena sulla sua partecipazione, rivelando di aver dovuto fare la pipì durante una delle sue esibizioni. La manifestazione si è conclusa con la vittoria di Sal da Vinci e ha attirato l’attenzione anche per altri dettagli dietro le quinte. La manifestazione ha coinvolto vari artisti e ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico.

Il Festival di Sanremo 2026 è andato in archivio con la vittoria di Sal da Vinci e tanto spettacolo, ma continua a far parlare di sé. Dopo giorni di musica, performance e polemiche, ora sono i retroscena a catalizzare l’attenzione del pubblico. Come spesso accade, infatti, è proprio nel post Festival che emergono racconti e aneddoti destinati a dividere l’opinione pubblica. Tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è stata Elettra Lamborghini, capace di trasformare ogni apparizione in un momento virale. Ironica, spontanea e senza filtri, ha saputo ritagliarsi uno spazio centrale durante tutta la settimana sanremese. E proprio nelle ultime ore è tornata a far discutere con una nuova rivelazione legata a un episodio avvenuto dietro le quinte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Elettra Lamborghini senza freni a Sanremo 2026: “Non ho voglia di bombare, la mia p**era è in vacanza”

Sanremo 2026, lo spoiler clamoroso di Elettra Lamborghini: "Ho già capito..."" Io ho già capito che tanto non vinto un tubo, dov'è Laura? Vieni qui, lo sai che c'è una gara bilaterale e devo abbracciarla.

Festival di Sanremo 2026, la candidatura di Elettra Lamborghini “Adorerei”

