Il giorno dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, Sal Da Vinci ha annunciato di aver deciso di dedicarsi a un impegno internazionale. La sua dichiarazione arriva poche ore dopo il successo ottenuto sul palco dell’Ariston, con un messaggio diretto e senza ulteriori dettagli sulla decisione presa.

“Ho deciso così”. A poche ore dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”, Sal Da Vinci interviene pubblicamente per chiarire la sua scelta sul prossimo impegno internazionale. Nei giorni successivi al trionfo, infatti, si erano moltiplicate indiscrezioni e interpretazioni contrastanti sulla possibile partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026. L’Italia parteciperà alla competizione europea a Vienna, in programma dal 12 al 16 maggio presso la Wiener Stadthalle. In base al regolamento, al vincitore di Sanremo spetta la priorità per rappresentare il Paese, anche se in passato non sono mancate rinunce che hanno portato a una diversa designazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sanremo 2026, l’annuncio di Sal Da Vinci il giorno dopo la vittoria al festival

Sanremo 2026, il giorno dopo – Sal Da Vinci: “Andró all’Eurovision. Voglio dividere questa vittoria con Geolier”Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Sanremo 2026, l’annuncio di Sal Da Vinci il giorno dopo la vittoria al festival #sanremo2026

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: VIDEO Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci: l’annuncio e l’esibizione; Festival di Sanremo 2026 - L'esibizione di Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo 2026 - Video; Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantautore napoletano; È Sal Da Vinci il vincitore del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci con Per sempre sì!È Sal Da Vinci il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì. Il podio è completato da Sayf con Tu mi piaci tanto e Ditonellapiaga con Che fastidio!. Ora non resta che ... eurofestivalnews.com

Il vincitore di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci: trionfa con la sua Per sempre sìIn attesa di sapere chi sarà il vincitore di Sanremo 2026 tra i Big e tutti gli altri premi, ecco il primo riconoscimento di questa edizione. Gli altri nomi saranno svelati nel corso delle prossime se ... vogue.it

Francesco Emilio Borrelli. . Sal Da Vinci ha 50 anni di carriera alle spalle e ha fatto una gavetta durissima. facebook

Francesco Paolantoni e Sal Da Vinci a Sanremo #CTCF x.com