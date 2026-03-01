Sanremo 2026 il giorno dopo – Sal Da Vinci | Andró all’Eurovision Voglio dividere questa vittoria con Geolier

Dopo la serata finale del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha annunciato che parteciperà all’Eurovision e ha detto di voler condividere questa vittoria con Geolier. La conferenza stampa, condotta da Carlo Conti, ha visto la presenza dell’intero podio della 76esima edizione del festival, mentre i giornalisti hanno seguito attentamente le dichiarazioni dei protagonisti.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: "Condivido la vittoria con Geolier"“Mi ha chiamato stamattina Geolier, voglio condividere questo premio con lui, che in qualche modo si era visto due anni fa la sua opera incompiuta”.

