Dopo il Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha commentato le polemiche scatenate dalla battuta sui jeans rivolta alla moglie durante la manifestazione. La frase ha suscitato reazioni e critiche, portando il conduttore a replicare pubblicamente alle accuse di sessismo. Conti ha anche condiviso come ha reagito sua moglie alla battuta, senza entrare in dettagli ulteriori.

Terminato il Festival di Sanremo, Carlo Conti risponde alle polemiche nate dalla battuta sui jeans detta alla moglie sul palco dell'Ariston e rivela come ha reagito sua moglie. Sabato sera si è chiuso il sipario del Festival di Sanremo al Teatro Ariston con la vittoria di Sal Da Vinci, che ha conquistato il pubblico con il brano Per Sempre. Ma proprio durante la serata finale della kermesse, a catalizzare l'attenzione non è stata soltanto la musica: il conduttore Carlo Conti è finito al centro di una polemica per una battuta giudicata da molti come sessista, alla quale ha poi replicato attraverso una storia su Instagram. L'episodio è avvenuto subito dopo l'esibizione di Samurai Jay. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sanremo 2026 Carlo Conti replica alle accuse di sessismo dopo la battuta sui jeans

Leggi anche: Carlo Conti non commenta la rinuncia di Pucci a Sanremo, lui lancia frecciate sui social: "Sessismo puro"

Sanremo 2026, la battuta di Carlo Conti sul teatro Olimpico: semplice lapsus o stoccata dopo la gaffe su San Siro alle Olimpiadi di Milano?Seconda serata di Sanremo 2026, una battuta di Carlo Conti sul Teatro Olimpico accende i social: semplice ironia o riferimento a Petrecca? Ogni...

Una selezione di notizie su Carlo Conti.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sanremo2026. Carlo Conti: Il Festival sta bene, rimaniamo su livelli molto alti - Video; Sanremo 2026, Carlo Conti: Ho chiesto e voluto io De Martino; Sanremo 2026, l'abbronzatura in palette Carlo Conti conquista gli uomini del Festival; Quanto costa Sanremo 2026? Dal cachet di Carlo Conti a quanto incassa la Rai (senza pesare sul canone): ecco tutti i conti del festival.

Sanremo 2026: pasticcio in mondovisione, Irina Shayk statuina e Carlo Conti spiazzato da una parolaccia in direttaLa terza serata del festival non scorre liscia e gli intoppi si susseguono sul palco dell'Ariston. Carlo Conti alle prese con una figuraccia tecnica, parole di troppo e l'ospitata di Irina Shayk, che ... libero.it

Non comprare quei jeans: Carlo Conti scatena la polemica a Sanremo 2026, la replica sui socialCarlo Conti chiarisce la battuta sui jeans rivolta alla moglie durante la finale di Sanremo 2026. Dopo le polemiche, interviene sui social. donnaglamour.it

“Rai= feccia. Sessualizzata per dei pantaloni da show, chiedesse scusa anche a me” Con una storia pubblicata su Instagram, è stata la stessa ballerina coinvolta a rispondere a Carlo Conti. Lo sfogo di Francesca Tanas - facebook.com facebook

Carlo Conti risponde alla «polemica» dei jeans e sua moglie #Sanremo2026 x.com