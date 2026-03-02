San’Egidio del Monte Albino carabinieri di nuovo nella villa dove è stato accoltellato il 60enne deceduto

I carabinieri sono tornati nella villa di Sant’Egidio del Monte Albino dove un 60enne è stato accoltellato e successivamente è deceduto. La scena si trova in Viale degli Aranci 19, nel Comune di Sant’Egidio Monte Albino. Le forze dell’ordine stanno esaminando la zona per acquisire ulteriori elementi riguardo all’accaduto. La vicenda riguarda l’imprenditore originario di Pagani.

Ora dopo ora, si definiscono con più chiarezza i contorni ed il contesto nel quale In Viale degli aranci 19, nel Comune di Sant'Egidio Monte Albino è morto l'imprenditore Francesco Vitolo, originario di Pagani. Il sessantenne che lavora nel settore della telefonia è stato ferito mortalmente con un coltello da cucina mentre nell'abitazione, una villa nella quale viveva con la moglie e i due figli, c'era solo la donna ascoltata per l'intera giornata in caserma dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. La villa è stata sottoposta a sequestro e questa mattinata c'è stato nella tarda mattinata un nuovo sopralluogo dei carabinieri probabilmente per trovare riscontro ad una serie di elementi e dati che sono emersi nel confronto con la donna.