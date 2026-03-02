Salerno 60enne trovato morto in casa | fermata la moglie indagata per omicidio

A Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, un uomo di 60 anni è stato trovato morto nella sua casa con una ferita da arma da taglio. La moglie dell’uomo è stata fermata e indagata per omicidio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La scena del delitto è stata sequestrata per analisi e verifiche.

In provincia di Salerno, a Sant'Egidio del Monte Albino, c'è un fermo per la morte di un 60enne trovato morto ieri nella sua abitazione con una ferita da arma da taglio. I Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura nocerina nei riguardi della moglie 54enne, indagata per omicidio. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la donna avrebbe aggredito il marito colpendolo con un'arma da taglio. La 54enne è stata portata nel carcere di Salerno.