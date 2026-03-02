Rugani la prima in Viola è un vero incubo | c' è lui dietro tutti i 3 gol presi

Rugani, alla sua prima partita con la Fiorentina, ha avuto un ruolo determinante nella sconfitta, con evidenti responsabilità su tre gol subiti. L'ex difensore della Juventus ha contribuito in modo diretto sui primi e terzi marcature, influenzando il risultato finale. La sua prestazione ha suscitato critiche e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Un inizio da incubo. Al debutto con la nuova maglia della Fiorentina, Daniele Rugani ha vissuto una serata difficilissima al Bluenergy Stadium, risultando protagonista in negativo delle tre reti dell'Udinese ai viola. E pensare che Vanoli, per rilanciarlo, aveva anche cambiato modulo. Arrivato a Firenze a gennaio dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, su indicazione del nuovo ds Fabio Paratici, il difensore classe 1994 non era mai stato impiegato fin qui perché impegnato nella riatletizzazione seguita allo stiramento al polpaccio subito nel dicembre scorso nella gara contro la Roma.