Infortunio Rugani non finiscono le buone notizie dalla Continassa | Spalletti riabbraccia anche lui! Tutti gli aggiornamenti – VIDEO
di Marco Baridon Infortunio Rugani, il difensore torna in gruppo alla vigilia della Champions: recupero completato, sarà convocato per il Pafos e darà respiro al reparto. (l’inviato alla Continassa) – Mentre i riflettori sono puntati sul ritorno del leader Gleison Bremer, alla Continassa si festeggia un altro rientro fondamentale che permette a Luciano Spalletti di tirare un sospiro di sollievo nella gestione del reparto più stressato della stagione. Anche l’ Infortunio Rugani è stato archiviato. Il difensore centrale italiano, costretto ai box nelle ultime settimane per problemi fisici che lo avevano tenuto fuori dalle rotazioni proprio nel momento del massimo bisogno, ha risposto presente all’appello nell’allenamento di rifinitura di questa mattina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Como Juve, l’intervista a Galia: «Infortunio Bremer tegola per Tudor. Fiducia in Rugani. Yildiz come Del Piero? Ecco cosa penso»
Rugani si prende la Juve dopo l’infortunio di Bremer? Le prime indicazioni su chi potrebbe prendere il posto del brasiliano: ci sono novità
Infortunio Rugani: lesione di basso grado per il difensore della Juventus! Ufficiale, le sue condizioni e quanto starà fuori
Spalletti recupera Perin, out in Coppa Italia per infortunio Sono 22 i convocati per Napoli-Juventus Restano ancora ai box Bremer e Rugani, prossimi ai rientri #NapoliJuventus #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti recupera Perin, out in Coppa Italia per infortunio Sono 22 i convocati per Napoli-Juventus Restano ancora ai box Bremer e Rugani, prossimi ai rientri #NapoliJuventus #SpazioJ Vai su X
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it