Infortunio Rugani non finiscono le buone notizie dalla Continassa | Spalletti riabbraccia anche lui! Tutti gli aggiornamenti – VIDEO

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Infortunio Rugani, il difensore torna in gruppo alla vigilia della Champions: recupero completato, sarà convocato per il Pafos e darà respiro al reparto. (l’inviato alla Continassa) – Mentre i riflettori sono puntati sul ritorno del leader  Gleison Bremer, alla  Continassa  si festeggia un altro rientro fondamentale che permette a  Luciano Spalletti  di tirare un sospiro di sollievo nella gestione del reparto più stressato della stagione. Anche l’ Infortunio Rugani  è stato archiviato. Il difensore centrale italiano, costretto ai box nelle ultime settimane per problemi fisici che lo avevano tenuto fuori dalle rotazioni proprio nel momento del massimo bisogno, ha risposto presente all’appello nell’allenamento di rifinitura di questa mattina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio rugani non finiscono le buone notizie dalla continassa spalletti riabbraccia anche lui tutti gli aggiornamenti 8211 video

© Juventusnews24.com - Infortunio Rugani, non finiscono le buone notizie dalla Continassa: Spalletti riabbraccia anche lui! Tutti gli aggiornamenti – VIDEO

Como Juve, l’intervista a Galia: «Infortunio Bremer tegola per Tudor. Fiducia in Rugani. Yildiz come Del Piero? Ecco cosa penso»

Rugani si prende la Juve dopo l’infortunio di Bremer? Le prime indicazioni su chi potrebbe prendere il posto del brasiliano: ci sono novità

Infortunio Rugani: lesione di basso grado per il difensore della Juventus! Ufficiale, le sue condizioni e quanto starà fuori