Infortunio Rugani non finiscono le buone notizie dalla Continassa | Spalletti riabbraccia anche lui! Tutti gli aggiornamenti – VIDEO

di Marco Baridon Infortunio Rugani, il difensore torna in gruppo alla vigilia della Champions: recupero completato, sarà convocato per il Pafos e darà respiro al reparto. (l’inviato alla Continassa) – Mentre i riflettori sono puntati sul ritorno del leader Gleison Bremer, alla Continassa si festeggia un altro rientro fondamentale che permette a Luciano Spalletti di tirare un sospiro di sollievo nella gestione del reparto più stressato della stagione. Anche l’ Infortunio Rugani è stato archiviato. Il difensore centrale italiano, costretto ai box nelle ultime settimane per problemi fisici che lo avevano tenuto fuori dalle rotazioni proprio nel momento del massimo bisogno, ha risposto presente all’appello nell’allenamento di rifinitura di questa mattina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

