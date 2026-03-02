Rubate le chiavi lasciate in auto poi tornano dalla spesa | casa razziata dai ladri

Una famiglia a Brescia ha vissuto un episodio di furto che si è svolto in due fasi. I ladri hanno prima rubato le chiavi lasciate nell’auto, poi sono tornati dopo aver fatto la spesa e hanno svaligiato l’appartamento. Il colpo è stato pianificato e preciso, lasciando la famiglia senza effetti personali e con la casa svuotata.