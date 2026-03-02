RSA lombarde il PD presenta una riforma strutturale del sistema

Il Partito Democratico ha annunciato una riforma del sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali in Lombardia, pianificando un investimento di 200 milioni di euro tra il 2026 e il 2028. La proposta prevede modifiche di natura strutturale e gestionale per le RSA della regione. La misura sarà discussa nei prossimi mesi e coinvolgerà diversi attori del settore sanitario locale.

Casati chiede risorse, programmazione e una revisione organica del modello. Iannotti: "La montagna non può essere l'anello debole del sistema". La proposta Una riforma strutturale e gestionale del sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali in Lombardia, con un investimento di 200 milioni di euro nel triennio 2026-2028. È quanto propone il Gruppo regionale del Partito Democratico, che martedì 3 marzo porterà in Consiglio regionale una mozione, primo firmatario il consigliere regionale Davide Casati, per sollecitare la Giunta a intervenire in modo organico su un comparto sotto pressione tra invecchiamento della popolazione, crescente complessità clinica degli ospiti e sostenibilità economica delle strutture.