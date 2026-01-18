Subito Malen la Roma sfata il tabù Torino e si prende il quarto posto

La Roma ottiene una vittoria importante a Torino, interrompendo una serie negativa contro i granata. Con il primo gol di Donyell Malen in maglia giallorossa e il ritorno a segno di Paulo Dybala, i capitolini conquistano il quarto posto in classifica. La sfida, precedentemente favorevole ai padroni di casa, si conclude con un risultato che rafforza la posizione della squadra romana nella stagione in corso.

TORINO (ITALPRESS) – Con il primo gol in giallorosso di Donyell Malen e il ritorno alla rete di Paulo Dybala: la vince così la Roma a Torino contro gli uomini di Marco Baroni, che in stagione avevano battuto due volte su due i giallorossi. All'Olimpico granata finisce 0-2 con la squadra di Gasperini che tiene il passo del Napoli, portandosi a -1 dai partenopei e allungando a +3 sulla Juventus, sconfitta ieri a Cagliari. Senza Ferguson e Dovbyk, infortunati, tocca a Malen, approdato a Trigoria quattro giorni fa e schierato immediatamente titolare. L'impatto dell'olandese (che compirà domani 27 anni) è subito devastante.

La Roma si impone 2-0 sul Torino, grazie a un gol e un assist di Dybala, consolidando la posizione in classifica. La vittoria rappresenta anche una rivincita dopo l'eliminazione in Coppa Italia subita dai granata. La partita ha mostrato un equilibrio tra le squadre, con i giallorossi capaci di sfruttare le occasioni decisive per ottenere i tre punti.

Roma, Malen sarà titolare contro il Torino, con Gasperini che si affida allo specialista. Domani il tecnico schiererà il nuovo attaccante, scelto per rinforzare l’attacco dopo varie alternative che non hanno dato i risultati sperati. L’olandese ha dichiarato di sentirsi più efficace come centravanti, portando nuove soluzioni offensive alla squadra.

