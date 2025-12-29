Roma-Genoa vietato sbagliare | tornano Hermoso e Dovbyk Baldanzi ko

Roma e Genoa si affrontano in una partita importante per entrambe le squadre. La Roma, dopo un periodo difficile con tre sconfitte nelle ultime quattro gare, cerca di ritrovare fiducia con il ritorno di Hermoso e Dovbyk. Il Genoa, invece, punta a consolidare la propria posizione in classifica. La sfida rappresenta un’occasione per entrambe le formazioni di migliorare il rendimento e proseguire nel campionato.

La Roma arriva alla sfida contro il Genoa con il peso di un momento complicato sulle spalle. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno ridimensionato le ambizioni dei giallorossi, scivolati fino al quinto posto e scavalcati anche dalla Juventus. All'Olimpico non sono ammessi altri passi falsi: vincere è l'unica strada per restare agganciati alla zona che conta. Nel tardo pomeriggio, con qualche ora di ritardo rispetto alle consuetudini, Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati. Le notizie principali arrivano soprattutto dall'infermeria. Torna infatti a disposizione Mario Hermoso, assente contro la Juventus, mentre la sorpresa più significativa riguarda Artem Dovbyk, nuovamente arruolabile dopo quasi due mesi di stop.

