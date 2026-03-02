Roma-Juve le pagelle | Malen domina Gatti salva Spalletti invisibile

Nella partita tra Roma e Juventus, Malen si è distinto dominando in campo, mentre Gatti è stato decisivo nel salvare la squadra di Spalletti. La gara si è svolta con entrambe le formazioni che hanno mostrato diversi livelli di rendimento, con alcuni giocatori più in evidenza di altri. L'incontro ha offerto momenti di tensione, ritmi elevati e interventi significativi da parte dei singoli.

Una sfida accesa tra **Roma e Juventus** ha offerto un vivace spettacolo calcistico, mettendo in evidenza le prestazioni di numerosi protagonisti sul terreno di gioco. La partita, valida per la 27ª giornata della Serie A 202526, ha messo in luce le valutazioni dei singoli calciatori, evidenziando punti di forza e alcune criticità in ambito difensivo e offensivo. La formazione della **Roma**, schierata con un modulo 3-4-2-1, ha mostrato notevoli performance da parte di alcuni calciatori. Lo **sviluppo della difesa** ha visto un posizionamento solido con **Ndicka**, che ha ricevuto un giudizio di **6.5**, e **Celik**, valutato **6**, mentre **Mancini** si è distinto con un punteggio di **6**. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

