Durante la partita tra Roma e Juventus, Spalletti ha rivelato di aver mostrato un video nel sogliatoio ai suoi giocatori. La Juventus ha recuperato da uno svantaggio di 3-1 contro la Roma, riuscendo a ottenere un punto con il gol di Federico Gatti nel recupero. La gara si è conclusa con un pareggio che ha evitato alla Juventus un risultato negativo.

La Juventus riesce a strappare un punto prezioso nella trasferta di Roma, evitando il tracollo dopo essere stata in svantaggio 3-1 contro i giallorossi, grazie al gol in pieno recupero di Federico Gatti. Nonostante il pareggio, Luciano Spalletti non appare completamente soddisfatto della prestazione dei suoi, come ha spiegato nel corso di un’intervista a La Domenica Sportiva sulla Rai. Il tecnico, a riguardo, ha raccontato un curioso retroscena legato alla preparazione della gara: “Nell’ultima riunione abbiamo guardato alcune situazioni — ha detto — Ho detto loro 'Oggi vi ho fatto fare dai match analyst un video di una squadra che gioca come vorrei che giocassimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma-Juve, il retroscena di Spalletti: "Ho mostrato un video in sogliatoio"

Spalletti, retroscena svelato alla Rai: ha mostrato alla squadra le immagini di un top club europeo. «Prendete qualcosa»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Allenamento Juve: che intensità! La squadra di Spalletti così in vista del Napoli. Tutti i retroscena dalla Continassa – VIDEOCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

BORDOCAM JUVE ROMA 2-1: dai retroscena su Conceição a Spalletti e Gasp-CAM | DAZN

Aggiornamenti e notizie su Roma Juve.

Temi più discussi: Qual è la sua motivazione per venire alla Juve?. E dopo questa domanda, Gasp scelse la Roma; Il retroscena di Spalletti sul video mostrato nella riunione tecnica prima di Roma-Juventus: Gli ho fatto vedere le loro migliori azioni; Roma-Juve, eurosfida tra Champions e mercato; La Juve e lo spareggio contro la Roma, Kalulu: Importante sì, però.... E spunta un retroscena su Bastoni.

Il retroscena di Spalletti sul video mostrato nella riunione tecnica prima di Roma-Juventus: Gli ho fatto vedere le loro migliori azioniL'allenatore svela un curioso retroscena sulla preparazione alla partita contro la Roma: Ho preso una squadra top in Europa, poi mostra ai giocatori della Juventus il video con le loro migliori azio ... msn.com

Highlights Gol Roma Juve: le immagini del match – VIDEOHighlights Gol Roma Juve in diretta dall’Olimpico di Roma. Le immagini salienti del match della 27ª giornata La Juve affronta la Roma, con il match di Serie A in programma domenica 1 marzo alle ore 20 ... juventusnews24.com

JUVE: DAVID E OPENDA MEGLIO 44 GATTI! La mia scheda di Roma-Juve, secondo l'angolazione bianconera, in 4 punti. 1 - Se un marziano fosse sbarcato sulla Terra, e avesse visto la Juve più recente affrontare gli avversari, avrebbe risposto senza esitazi - facebook.com facebook

#RomaJuve, la doppia beffa mercato di Comolli: alla fine arriva… Joao Mario x.com