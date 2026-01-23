Allenamento Juve | che intensità! La squadra di Spalletti così in vista del Napoli Tutti i retroscena dalla Continassa – VIDEO

L’allenamento della Juventus alla Continassa si è svolto con un’intensità elevata, sotto la guida di Spalletti. La sessione ha avuto come obiettivo principale migliorare velocità e aggressività, elementi fondamentali in vista delle prossime partite. Di seguito, i dettagli e i retroscena di questa seduta, con immagini e analisi sulla preparazione della squadra per la sfida contro il Napoli.

Allenamento Juve: seduta ad alta tensione alla Continassa, il tecnico chiede velocità e aggressione: la squadra risponde presente. A pochi giorni dalla sfida che può indirizzare una stagione, il clima alla Continassa è elettrico, quasi vibrante. Le immagini dell’allenamento odierno restituiscono la fotografia nitida di una Juventus trasformata in una macchina da guerra, sintonizzata perfettamente sulle frequenze ad alta intensità richieste ossessivamente da Spalletti. Non c’è spazio per i sorrisi rilassati o per la gestione conservativa delle energie: ogni scatto, ogni contrasto e ogni urlo racconta che il big match contro il Napoli del grande ex Antonio Conte è già iniziato nella testa dei calciatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cagliari Juve, Spalletti rincuora tutti dopo il ko di sabato sera: ha spronato così il suo gruppo. Retroscena dalla ContinassaDopo la sconfitta di sabato sera, l’allenatore del Cagliari, Spalletti, ha cercato di rassicurare il suo gruppo, sottolineando l’importanza di mantenere l’atteggiamento giusto e un pressing efficace.

Allenamento in corso. Spalletti pensa al match contro il Napoli12:29 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo e si sta preparando in vista del match contro il Napoli. Per quests partita, dal primo minuto, si dovrebbe rivedere Conceicao. tuttojuve.com

