All'Olimpico si è concluso con un pareggio 3-3 il match tra Roma e Juventus. Durante il secondo tempo, la squadra di Gasperini ha commentato come i suoi abbiano mostrato troppa passività nel finale, mentre Spalletti ha sottolineato la grande rimonta della propria squadra. La partita ha visto diverse occasioni e cambi di risultato nel corso dei 90 minuti.

Roma, 1 marzo 2026 - Girandola di emozioni all'Olimpico, dove Roma e Juventus chiudono il Sunday Night sul 3-3. La due squadre si spartiscono la posta in palio, ma gli umori al termine della gara sono diametralmente opposti. E non potrebbe essere altrimenti, alla luce del doppio vantaggio acquisito dai giallorossi a meno di 15' dal termine. Poi ecco le reti di Boga e Gatti (quest'ultimo a segno in pieno recupero) che ristabiliscono in via definitiva la parità. In questo modo la corsa alla Champions resta apertissima: i capitolini sono quarti con tre punti di vantaggio sul Como, mentre la Vecchia Signora è sesta a -4 dalla formazione di Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma-Juve 3-3, Gasperini: "Troppo passivi nel finale". Spalletti: "Grande rimonta"

