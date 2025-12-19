Juventus Gasperini Juve grande squadra Spalletti l’ha migliorata

Gianpiero Gasperini ha espresso grande ammirazione per la Juventus, definendola una grande squadra. Durante la conferenza stampa pre-partita, l’allenatore ha anche sottolineato come Spalletti abbia contribuito a migliorare la formazione torinese. Le sue parole riflettono rispetto e stima, offrendo uno sguardo interessante sulla preparazione alla sfida imminente.

La conferenza stampa di Gianpiero Gasperini prima del match con la Juventus. Dagli elogi alla Juve al rapporto con Spalletti. Le parole di Gasperini: La conferenza di Gasperini Prima di firmare con la Roma era nelle idee anche della Juve. Ci può dire perché ha preferito la Roma? “Perché era L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

