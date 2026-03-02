roma capitale del rosicamento quel finale di partita rischia di pagarlo caro e amaro

Roma si trova in una posizione difficile dopo il pareggio contro la Juventus, che rischia di pesare molto nel lungo termine. La squadra capitolina ha perso due punti importanti, mantenendo comunque quattro di vantaggio sui bianconeri, ma solo tre sul Como. La partita si è conclusa con un risultato che lascia molte riflessioni e poche certezze per le prossime sfide.

Il Messaggero ammette: "Ora qualcuno vorrà accollare a Gasperini le responsabilità di un finale mal gestito, sarà tema di interessante dibattito". Anche col Napoli si fecero raggiungere Dc Roma 10012026 - campionato di calcio serie A Roma-Sassuolo foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Gianpiero Gasperini La Roma butta due punti e sì ne mantiene quattro sulla Juve (ma solo tre sul Como). Ma non è così semplice la vita. Quando avevi vinto e ti eri portato a più cinque sul Como e più sette sulla Juve e poi invece torni al punto di partenza, vuol dire che ti sei fatto male. E devi leccarti le ferite. Pensi che non sia cambiato nulla ma non è così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

