Le recenti dichiarazioni della premier Meloni rivolte a Orsini, insieme alla questione del caro bollette, rappresentano due aspetti rilevanti del dibattito politico ed economico italiano. Confindustria, nel contesto, sembra aver ottenuto un risultato che merita una riflessione accurata, senza eccessi né semplificazioni. Questo articolo si propone di analizzare i fatti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

Volendo si potrebbe dire che Confindustria ha segnato due punti. Non tre. Una sintesi estrema che servirebbe a far ordine attorno a quanto s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le due “carezze” di Meloni a Orsini e la partita del caro bollette

Leggi anche: Le bollette di Meloni: prepara due decreti Energia e uno supersicurezza Nordio-Piantedosi. Riunione sulla manovra

Leggi anche: Dl Bollette 2026: arrivano 55 euro per il caro energia. Ecco bonus extra e sconti per le imprese

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le due “carezze” di Meloni a Orsini e la partita del caro bollette - Mentre il decreto Energia, che il governo ha promesso a destra e a manca per mitigare i costi della bolletta di famiglie e imp ... ilfoglio.it