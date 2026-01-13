Le due carezze di Meloni a Orsini e la partita del caro bollette
Le recenti dichiarazioni della premier Meloni rivolte a Orsini, insieme alla questione del caro bollette, rappresentano due aspetti rilevanti del dibattito politico ed economico italiano. Confindustria, nel contesto, sembra aver ottenuto un risultato che merita una riflessione accurata, senza eccessi né semplificazioni. Questo articolo si propone di analizzare i fatti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.
Volendo si potrebbe dire che Confindustria ha segnato due punti. Non tre. Una sintesi estrema che servirebbe a far ordine attorno a quanto s. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Le bollette di Meloni: prepara due decreti Energia e uno supersicurezza Nordio-Piantedosi. Riunione sulla manovra
Leggi anche: Dl Bollette 2026: arrivano 55 euro per il caro energia. Ecco bonus extra e sconti per le imprese
Le due “carezze” di Meloni a Orsini e la partita del caro bollette - Mentre il decreto Energia, che il governo ha promesso a destra e a manca per mitigare i costi della bolletta di famiglie e imp ... ilfoglio.it
Meloni di mamma. Carezze per Crans-Montana e per la madre di Trentini. “La Ue parli con Russia” ilfoglio.it/politica/2026/… # via @ilfoglio_it x.com
Abbracci, carezze e fusa dopo sei mesi lontano da casa. Così si è conclusa la storia a lieto fine del gatto Cesare, scomparso dal giugno scorso dalla provincia di Massa Carrara e ritrovato a Pisa, tornato ora tra le braccia della sua proprietaria. A renderlo noto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.