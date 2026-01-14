in viaggio tra classicismo e romanticismo al bioparco

Il Bioparco di Roma ospita il concerto cameristico “In viaggio tra Classicismo e Romanticismo” con il Trio Raffaello. L’appuntamento, che si terrà nella Sala dei Lecci domenica 25 gennaio 2026 alle 18:30, offre un’occasione di ascolto intimo e raffinato, esplorando i confini tra due importanti epoche musicali. Un evento pensato per gli appassionati di musica classica che desiderano approfondire questa affascinante dualità stilistica.

Cosa: Concerto cameristico “In viaggio tra Classicismo e Romanticismo” con il Trio Raffaello. Dove e Quando: Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18:30. Perché: Un’occasione rara per ascoltare il celebre “Trio degli Spiriti” di Beethoven e il capolavoro in re minore di Mendelssohn in una cornice suggestiva. L’appuntamento musicale di gennaio della Camera Musicale Romana si preannuncia come un evento di grande spessore artistico e culturale. Il prossimo 25 gennaio, la cornice naturale e storica del Bioparco di Roma, e nello specifico la Sala dei Lecci, ospiterà una serata interamente dedicata al dialogo tra due giganti della storia della musica: Ludwig van Beethoven e Felix Mendelssohn Bartholdy. 🔗 Leggi su Ezrome.it

