Elga Enardu e Dieo Daddì si sono lasciati l'annuncio | È un momento molto complesso chiedo comprensione

Elga Enardu e Diego Daddì hanno annunciato la loro separazione, condividendo sui social un messaggio in cui descrivono il momento come molto complesso. La coppia, nota al pubblico per la partecipazione a programmi televisivi, ha deciso di comunicare la fine della relazione, chiedendo comprensione ai loro follower in un periodo difficile.

Elga Enardu e Diego Daddì si sono lasciati. "È un momento molto complesso che sto cercando di affrontare nel migliore dei modi", ha fatto sapere sui social l'ex volto di Uomini e Donne. Già nel 2023 avevano annunciato la fine del loro rapporto, per poi tornare insieme poco dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Piango, vi amo. ” Bastano queste parole di Elga Enardu, lasciate sotto il post Instagram condiviso appena un’ora fa, per capire quanto sia forte il legame tra Pago e Serena Enardu. Dopo mesi di silenzio e una rottura annunciata da lei a maggio, la coppia ha d - facebook.com Vai su Facebook

