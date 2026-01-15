La stazione diventa un ' ring' rissa tra giovanissimi | tutti filmano nessuno interviene

A Cento, una rissa tra giovani si è svolta in pieno giorno davanti a passanti e testimoni. L'evento, ripreso da numerosi cellulare, ha attirato l'attenzione ma ha anche sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla mancanza di interventi. Situazioni di questo tipo, purtroppo non sono rare in città, e richiedono riflessioni sulla gestione della sicurezza e sulla prevenzione di comportamenti violenti tra i giovani.

Botte in pieno giorno, davanti a tutti, quasi fosse uno ‘spettacolo'. Non è la prima volta che a Cento accadono risse tra giovanissimi e questo fa salire l'attenzione. Nella giornata di martedì 13 due ragazzini si sono sfidati nella stazione delle corriere, circondati da una folla di giovanissimi che osservavano. Nessuno è intervenuto per separare i due e molti hanno ripreso la scena per poi postarla sui social, in un video che è diventato subito virale. Sembrava un vero e proprio combattimento, organizzato e preparato. Tutto è accaduto intorno alle 14 quando i ragazzi stavano aspettando la corriera per il ritorno a casa dopo la scuola. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

