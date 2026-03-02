Riprogrammare il metabolismo per salvare i bimbi dall’obesità la scoperta

È stato scoperto che per contrastare l’obesità infantile non basta solo dieta e attività fisica, ma è possibile intervenire direttamente sui meccanismi cerebrali che controllano fame, sazietà e energia. Ricercatori hanno individuato come riprogrammare il metabolismo attraverso modifiche a livello cerebrale, offrendo nuove prospettive per intervenire sui bambini in sovrappeso. La ricerca si focalizza sui processi neurologici coinvolti nel regolamento energetico.

Non solo dieta e movimento. Per riportare in equilibrio i meccanismi che regolano fame, sazietà e consumo energetico basta agire sul cervello. È la nuova strategia contro l’obesità testata con successo dagli esperti dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. A dimostrarne l’efficacia è il progetto Resilient coordinato dall’Ospedale del Gianicolo e realizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa e con l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Lo studio ha coinvolto un team multidisciplinare composto da endocrinologi, nutrizionisti, psicologi, neuropsicologi, chinesiologi, infermieri, biologi e biostatistici e i risultati sono stati presentati in vista della Giornata mondiale dell’obesità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

