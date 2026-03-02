Revival Cocktail Bar | aperitivi pizza e musica per tutti a Torano

Il Revival Cocktail Bar a Torano è un locale che offre aperitivi, pizza e musica dal vivo. Si presenta come un luogo dove le persone possono riunirsi per trascorrere momenti rilassanti e divertirsi. Durante la giornata, il bar propone una vasta selezione di cocktail e piatti di pizza, mentre di sera ospita eventi musicali per tutti gli appassionati.

Il Revival Cocktail Bar si propone come un punto d'incontro all'insegna della convivialità e del buon gusto. Aperto a Torano lo scorso 15 novembre, è pensato per tutti, senza barriere generazionali. Un progetto che mette al centro un'idea precisa di ospitalità: inclusiva, trasversale, profondamente legata al piacere dello stare insieme. A guidarlo è Ghirardi Iglhis - insieme alla moglie Noemi Caranzano - con alle spalle più di vent'anni di esperienza nella ristorazione tra Piemonte e Toscana e una visione maturata sul campo, fatta di ritmi sostenuti, ascolto della clientela e attenzione ai dettagli. L'offerta ruota attorno a tre parole chiave: pizza, aperitivi e musica, con la possibilità di organizzare anche pranzi di lavoro informali e curati.