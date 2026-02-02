lecco cede al termine del match contro dipo ko in gara decisiva della serie d regionale

Il Basket Lecco perde l’ultima partita della stagione contro la Di.Po. La gara era decisiva per ottenere il passaggio diretto in Serie D nazionale, ma i padroni di casa non sono riusciti a portare a casa la vittoria. La squadra lecchese si ferma così prima di poter sognare in grande.

Il Basket Lecco ha chiuso la stagione agonistica con una sconfitta finale contro la Di.Po, in una gara decisiva che valeva il passaggio diretto in Serie D nazionale. Il match si è svolto al PalaTassara di Lecco, davanti a un pubblico compatto che ha sostenuto i padroni di casa fino all’ultimo minuto. La Di.Po, formazione proveniente da un’altra zona del territorio, ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica costante, chiudendo il match con un punteggio finale di 78-69. La sconfitta, sebbene amara, non ha messo in discussione il valore della prestazione complessiva del Lecco, che ha combattuto con determinazione per tutta la durata del match. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecco cede al termine del match contro Di.Po, ko in gara decisiva della Serie D regionale

